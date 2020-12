Während ihrer gesamten Schulzeit hat Hannah engagiert das Schulgeschehen mitgestaltet als mehrfache Klassensprecherin, durch Nachhilfeunterricht für jüngere Schüler und im Organisationskomitee ihres Jahrgangs für den Abiball, der dann wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen musste.Hannah wurde 2018 bei der ersten Kinder- und Jugendbeiratswahl in Neumünster in die kommunale Jugendvertretung gewählt. Als Delegierte des KJB hat sie in der Ratsversammlung mit einem beeindruckenden Vortrag den Antrag des KJB zur „Digitalisierung in den Schulen der Stadt Neumünster“ begründet, der einstimmig angenommen wurde.Hannah setzt sich mit der Situation der Frauen in der Gesellschaft hier in Deutschland auseinander. Sie wurde Mitglied der Planungsrunde für den Weltfrauentag 2020, den sie als tolle Möglichkeit sah, sich mit jungen und älteren Frauen auszutauschen und generationenübergreifend an Projekten zu arbeiten. Sie möchte andere junge Frauen motivieren, sich stärker gesellschaftlich zu engagieren. Aktuell absolviert Hannah ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich „Politik“ bei der Stadt Neumünster im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport. Für das Jahr 2021 plant Hannah ein Jura-Studium aufzunehmen.