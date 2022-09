Interessierte erhalten am 27. September um 13:00 Uhr in einem unverbindlichen Online-Infotermin weitere Informationen zum Angebot, das ab dem 24. Oktober in Neumünster in Präsenz oder ab 21. November in digitaler Form starten wird. Die Kosten der Qualifizierung können vom zuständigen Jobcenter oder der Agentur für Arbeit übernommen werden.Das Seminar zeigt unter anderem Praxistipps für die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung, geht auf Marketingmaßnahmen, Businessplanerstellung und rechtliche Grundlagen ein. Weitere Informationen und Anmeldung bei Peter Herrmann von der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein per E-Mail an peter.herrmann@waksh. de sowie im Internet unter www.wak-sh.de