Nicht in allen Fächern ist eine Prüfung notwendig. Im Anschluss am die Unterrichtszeit finden an den Nachmittagen sowie freitagvormittags nach Absprache Einzelgespräche und Perspektivberatungen statt. Der spätere Einstieg in den Kurs ist nach Absprache noch möglich. Die Prüfungen werden voraussichtlich im Mai (schriftlich) und im Juni (mündlich) 2022 extern an der Hans-Böckler-Schule durchgeführt. Teilnehmen am Vorbereitungskurs darf jede*r der mindestens 16 Jahre alt ist und noch keinen gleichwertigen Bildungsabschluss erworben bzw. die externen Prüfungen höchstens einmal nicht bestanden hat. Ebenso ist für die Teilnahme die Vorlage eines Bildungsgutscheins notwendig. Sprechen Sie dafür mit Ihrem Ansprechpartner*in beim Jobcenter/in der Arbeitsargentur. Der Kurs ist dann kostenfrei. Weitere Informationen zum Kurs sind auf der Homepage der Volkshochschule www.vhs-neumuenster.de unter der Kursnummer BS67001 erhältlich.Für eine Anmeldung und weitere Informationen steht Stephanie Steiner (Leiterin der Volkshochschule Neumünster) unter Tel. 04321 7076950 oder s.steiner@vhs-neumuenster.de zur Verfügung.