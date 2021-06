Ziel ist es, den Kindern- und Jugendlichen den Einstieg in den Regelschulunterricht nach den Ferien zu erleichtern.Das Projekt besteht aus zwei Bausteinen, jeweils 90 Minuten pro Tag. Jeder Tag beschließ mit einem gemeinsamen Mittagessen. Im ersten Baustein geht es um die Lernförderung speziell in den Fächern Deutsch und Mathe.Im zweiten Baustein wird mit Unterstützung der Herbert Gerisch-Stiftung gemeinsam kreativ gestaltet. An den fünf Tagen soll aus selbst gesammelten Plastikmüll ein funktionstüchtiger Kronleuchter entstehen, der im Anschluss an die Projektwoche eine Heimat in einem öffentlichen Raum in Neumünster finden soll.Das Projekt richtet sich an Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren (5. 6. Klasse) die eine Neumünsteraner Schule besuchen. Es ist unterstützt durch das Förderprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und kann des-halb kostenlos angeboten werden.Benötig wird aber eine schriftliche Anmeldung (Kursnummer BR92001) der Eltern/Erziehungsberechtigten bis spätestens zum 7. Juli bei der Volkshochschule Neumünster unter info@vhs-neumuenster.de oder unter www.vhs.neumuenster.de