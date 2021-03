Der Kurs findet jeweils dienstags bis freitags in der Zeit von 8:30 – 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Volkshochschule (Kiek in!, Gartenstraße 32) statt. Die Prüfungen werden voraussichtlich im Frühjahr (schriftlich) und Sommer (mündlich) 2022 extern an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld durchgeführt. Erforderlich für die Teilnahme ist ein Hauptschulabschluss (mit Englischzensur), das Sprachniveau Deutsch: mindestens B1 und ein Mindestalter von 18 Jahren.Für eine Anmeldung und weitere Informationen steht Stephanie Steiner (Leiterin der Volkshochschule Neumünster) unter Tel. 04321 7076950 oder s.steiner@vhs-neumuenster.de zur Verfügung.