Im Fernrohr jedoch zeigt der Komet, der sich aktuell in der Nähe des Polarsterns befindet, einen grünlich schimmernden Schweif. Leider gestaltet sich die Beobachtung aufgrund der aktuellen Wetterlage äußerst schwierig. Aus dem Team der vhs-Sternwarte Neumünster gelang nun aber dem 15jährigen Justus Falk ein beeindruckendes Foto. An seiner Gartensternwarte in Tetenhusen gelangen ihm 94 Aufnahmen mit einer Belichtungszeit von je 60 Sekunden. Die Bilder wurden zu einem Summenbild addiert und zeigen sogar die Bewegung des Kometen vor den Sternen im Hintergrund.Auch in den kommenden Tagen lohnt es sich mithilfe eines Fernglases einen Blick auf den Schweifstern zu werfen. Kometenfreunde sollten sich jedoch beeilen, da der zunehmende Mond leider auch für einen immer helleren Nachthimmel und damit immer schwierigere Beobachtungsbedingungen sorgt.©Justus Falk