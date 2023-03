Man erhält die Möglichkeit, durch fachgerechte Vor- und Nachbereitung des Trainings den Stütz- und Bewegungsapparat zu schützen und somit gelenkschonend und kraftsparend zu laufen.Der Kurs findet an insgesamt 10 Abenden statt (1. Termin in der vhs, danach Einfelder See, Minigolfanlage) und kostet 64,00 Euro.Eine Anmeldung (Kursnummer BV30268) unter info@vhs-neumuenster.de oder unter www.vhs-neumuenster.de wird bis spätestens 14. März benötigt. Mitzubringen sind ab dem zweiten Termin Laufschuhe, Sportkleidung und Getränke.