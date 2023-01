Wie wird ein Bühnenbild befestigt und Interessierte bekommen einen kleinen Einblick in die vielfältigen Beleuchtungseffekte. An diesem Tag kann man unter der Führung von Sünne Höhn (Kulturbüro Neumünster) hinter die Kulissen schauen und das entdecken, von dem man in Schauspiel, Oper oder Operette immer nur die Vorderseite sieht. Treffpunkt: Foyer des Theaters in der Stadthalle. Die Führungsgebühr beträgt 8,00 Euro (inkl. Kaffee). Eine Anmeldung (Kursnummer BU20007V) bei der Volkshochschule Neumünster unter info@vhs-neumuenster.de oder www.vhs-neumuenster.de wird bis Donnerstag, 19. Oktober (12:00 Uhr) benötigt.