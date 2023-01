Gemeint sind hier z. B. ein Lamm, Hunde, Engelscharen, Münzen auf einem Tisch, ein Totenschädel oder auch Löwen in idyllischen Landschaften. Sie dienen nicht als reine Dekoration in den Bildern; sie sind Symbole, die in gekürzter Form die Aussage des Künstlers vervollständigen. In diesem Vortrag von Dr. Esther Morales-Cañadas werden Bilder aus sehr verschiedenen Epochen betrachtet, exemplarisch analysiert, erklärt und für den Betrachter zum Sprechen gebracht.Der Eintritt beträgt inklusive Kaffee, Tee und Kuchen 8 Euro, ab 65 Jahren 6 Euro. Eine schriftliche Anmeldung (Vortragsnummer BU20017V) bei der Volkshochschule unter www.vhs-neumuenster.de oder info@vhs-neumuenster.de wird bis Donnerstag, 12. Januar (12:00 Uhr) erbeten.Foto: Pixabay