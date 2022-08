Nach Beendigung des Kurses ist man in der Lage ein Kajak eigenständig zu fahren und sich sicher auf den Gewässern zu bewegen.Der Kurs findet insgesamt fünfmal statt, jeweils dienstags in der Zeit von 17:00 bis 18:30 Uhr. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule Neumünster (Kursnummer BU30288) unter info@vhs-neumuenster.de oder www.vhs-neumuenster.de wird bis Montag, 22. August benötigt. Die Kursgebühr beträgt 70,50 Euro. Treffpunkt: Bootshaus am Einfelder See, Strandallee 31. Mitzubringen ist wetterangepasste Kleidung sowie Wechselkleidung. Achtung: Unbedingte Grundvoraussetzung zur Teilnahme ist eine Schwimmbefähigung sowie ein Mindestalter von 15 Jahren.