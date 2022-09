Wie wichtig es für unser Fortbestehen ist, dass Moore wiedervernässt und erhalten werden, erläutert Thomas Rotmund, Klimaschutzmanager der Stadt Neumünster auf einer ca. zweistündigen Führung. Wie die Fäden Artenvielfalt, Klimaschutz und Klimaanpassung in einem Hochmoor zusammenlaufen und wie wir in Zukunft mit dem Ökosystem Moor umgehen müssen, wird auf der Führung sicht-, hör- und spürbar.Eine Anmeldung bei der Volkshochschule Neumünster (Kursnummer BU10944V) unter info@vhs-neumuenster.de oder www.vhs-neumuenster.de wird bis Donnerstag, 1. September benötigt.Die Führungsgebühr beträgt 8 Euro. Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung sowie gutes Schuhwerk. Treffpunkt: Info-Zentrum Dosenmoor, Am Moor 99, 24536 Neumünster.Hinweis: Weil Wege im Naturschutzgebiet streckenweise verlassen werden, können leider keine Hunde mitgenommen werden.