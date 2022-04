Beginnend mit einer Einführung in das Wesen der Zeichnung - Linie, Form, Proportion. An Beispielen der Kari-katuren von Zille bis Charlie Hebdo werden nicht nur die zeichentechnische, sondern auch die Ausdrucksvielfalt einer Karikatur kennengelernt. Für die praktischen Übungen wird ein reichli-ches Angebot an farbigen Stiften und Farben bereitgestellt. Vorkenntnisse sind nicht zwingend notwendig. Die Kursgebühr beträgt 42,20 Euro. Mitzubringen sind Aquarellpapier und schwarzen Fineliner. Eine Anmeldung (Kursnummer BT20505) unter info@vhs-neumuenster.de oder unter www.vhs-neumuenster.de ist bis zum 21. April möglich.