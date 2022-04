Zusätzlich werden wichtige Aspekte der Flugplanung und Wetterkunde vorgestellt, durch die Streckenflüge von über 500 km Distanz und 2000 Metern Höhe ohne Motor ermöglicht werden.Es wird erklärt, warum ein Segler überhaupt fliegt, wie er optimal in Aufwinden (die sog. Thermik) steigt und welche Voraussetzungen ein Pilot erfüllen muss. Am Anschlusstag (Sa.14. Mai) kann dann die Theorie und die erworbenen Kenntnisse bei einem kurzen Schnupperflug mit einer ASK21 - dem bekanntesten Schulungssegler - erstmals in die Praxis umgesetzt werden. Der Flug wird im Laufe des Tages stattfinden und kurzfristig weiter zeitlich abgestimmt. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 16 Jahre. Die Kursgebühren betragen 60 Euro. Eine schriftliche Anmeldung bei der Volkshochschule Neumünster (Kursnummer BT11013) unter www.info@vhs-neumuenster.de oder info@vhs-neumuenster.de wird bis zum 5. Mai benötigt. Kursort ist Flugsport-Club Neumünster (Clubraum - Baumschulenweg, 24537 Neumünster).