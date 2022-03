Ebenso werden praktische Tipps gegeben, wie kleine Kräftigungsübungen in den Tag integriert werden können, z. B. Armtraining mit kleiner Wasserflasche oder Übungen an Stuhllehne. Zum Ausklang gibt es noch eine kleine Einheit mit Atemübungen zur Entspannung.Die Schnupperstunde wird an zwei unterschiedlichen Tagen angeboten: Mittwoch, 16.3.2022, 10:00 - 11:00 Uhr (Kursnummer BT30238T) oder Donnerstag, 24.3.2022, 15:00 - 16:00 Uhr (Kursnummer BT30239T). Um eine telefonische Anmeldung bei der Volkshochschule unter 04321 707690 wird gebeten. Eine Teilnahme ist kostenlos. Bitte beachten Sie die zum Veranstaltungstag gültigen Hygieneregeln.