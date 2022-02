In diesem Kurs erlernt man mit Hilfe der formellen und informellen Achtsamkeit aus dem sogenannten Autopiloten auszusteigen, was wir selbst tun können, um unsere eigenen Stressmuster zu durchbrechen und wieder mehr Zufriedenheit und Mitgefühl in unserem Leben wachsen zu lassen.Der Kurs (BT30114) findet insgesamt acht Mal statt. Die Kursgebühren betragen 83,20 Euro. Eine schriftliche Anmeldung ist bei der Volkshochschule unter www.vhs-neumuenster.de oder info@vhs-neumuenster.de noch bis zum 10. Februar möglich.Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Sport/Yogamatte, eigenes Kissen oder ggf. eigenes Meditationskissen, Decke, Stift und Papier. Bitte beachten Sie die zum Kursstart gültigen Hygienebestimmungen unter www.vhs-neumuenster.de