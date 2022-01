Dieser Kurs bringt die Grundbegriffe der Astronomie näher und ebnet den Weg zur Amateurastronomie. In praktischen Übungen wird die Orientierung am Himmel, die Benutzung von Sternkarten und den Umgang mit Teleskopen verschiedener Bauarten erlernt. Der Kurs findet insgesamt an sechs Abenden statt. Eine Anmeldung (Kursnummer BT11201) ist bei der Volkshochschule (vhs) unter www.vhs-neumuenster.de oder in-fo@vhs-neumuenster.de noch bis zum 8. Februar möglich. Abhängig von der Corona-Situation findet der Kurs in der Sternwarte am Hahnknüll oder in der vhs Neumünster (Gartenstraße 32) statt.Bitte achten Sie kurz vor Beginn des Kurses auf entsprechende Hinweise auf www.sternwarte-nms.de sowie die aktuell für den Kursstart gültigen Hygienebestimmungen. Bitte beachten Sie die zum Kursstart gültigen Hygienebestimmungen unter www.vhs-neumuenster.de