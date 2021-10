Der Vortrag gibt Einblicke in die Geschichte der Klimaforschung, in aktuelle Entwicklungen und Zusammenhänge in Deutschland, sowie in die politischen Reaktionen auf die sich zunehmend zuspitzende Lage.Die Vortragsgebühr beträgt 8 Euro. Eine Anmeldung (BS11617V) unter www.vhs-neumünster.de oder info@vhs-neumuenster.de wird bis zum 18. Oktober benötigt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung für die Volkshochschule vorliegenden Hygienebestimmungen.