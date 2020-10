Als Motive für Nachtaufnahmen und Langzeitbelichtungen kommen u.a. in Frage: Die Max-Johannsen-Brücke, die Stadtwerke, der Wasserturm, das Museum Tuch & Technik, der Einfelder See. Auftretenden Fragen und Probleme werden gleich vor Ort in der Praxis geklärt. Ergebnisse der Exkursionstage werden in einer Online-Galerie zusammengetragen, über die man sich auch zwischen den Terminen austauschen kann.Der Kurs startet am Dienstag, 20. Oktober in der Zeit von 19 bis 21.15 Uhr und findet insgesamt fünf Mal statt. Bitte mitbringen ist eine digitale Kamera mit Wechselobjektiven oder Standardzoom, einen vollen Akku, eine leere Speicherkarte und die Bedienungsanleitung. Die Kursgebühren betragen 91 Euro. Eine schriftliche Anmeldung unter der Kursnummer BQ21134 ist noch bis zum 12. Oktober bei der Volkshochschule unter www.vhs-neumuenster.de möglich.