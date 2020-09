Deshalb bietet der jetzige Zeitpunkt eine gute Möglichkeit noch Kurse an der Volkshochschule zu belegen. Speziell nach den Herbstferien startet noch eine große Anzahl an Kursangeboten,“ berichtet Stephanie Steiner, Leiterin der Volkshochschule.Welche Kurse das im Einzelnen sind, kann auf der Internetseite der Volkshochschule www.vhs-neumuenster.de eingesehen werden. „Hierzu haben wir direkt auf der Startseite den Button „Kurse nach den Herbstferien“ eingerichtet, unter dem man alle Beginnenden Kurse aufrufen und sich auch gleich anmelden kann, ohne in den einzelnen Programmbereichen nach den beginnenden Kursen suchen zu müssen,“ erklärt Stephanie Fechtner, Digitalisierungsbeauftragte und Programmbereichsleiterin an der Volkshochschule.Die nach den Herbstferien startenden Kursangebote bilden einen Querschnitt des Volkshochschulangebots aus den Programmbereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Berufliche Bildung/EDV und Beinhalten Seminare, Vorträge und Führungen.Stephanie Fechter (Digitalisierungsbeauftrage und Programmbereichsleitung der vhs Neumünster) präsentiert Kursangebote, die nach den Herbstferien starten. ©VHS Neumünster