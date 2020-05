Dadurch herrscht eine optimale Infrastruktur vor, um so zeitnah die Vorgaben des Ministeriums, die erst seit Samstag bekannt sind, umzusetzen und flexibel auf die neue Raumsituation zu reagieren, denn viele Veranstaltungen müssen nun in größere Räume umziehen“, erklärt Stephanie Steiner, Leiterin der Volkshochschule.So mussten zahlreiche Hygienevorgaben umgesetzt werden, u. a. herrscht nun Maskenpflicht im öffentlichen Bereich des Hauses, es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern, Laufwege wurden definiert und Desinfektionsvorgaben umgesetzt.„Das Kiek in! hatte vorab in Teilbereichen wieder geöffnet, so beherbergt das Haus seit letzter Woche auch schon Internatsschüler der beruflichen Schulen und hat auch seit heute auch wieder die Jugendherberge, das Hostel und der Veranstaltungsbereich geöffnet. So konnten schon Teilkonzepte für die Umsetzung des neuen Hygienekonzeptes genutzt werden. Hilfreich ist sicherlich auch, das im Kiek in! grundsätzlich ein sehr hoher Hygienischer Standard herrscht und viele von den geforderten Maßnahmen schon vorab zur Selbstverständlichkeit des Hauses gehörten, wovon nun auch die Volkshochschule profitieren konnte, um so schnell wieder zu öffnen,“ ergänzt Torge Rupnow, Vorstand des Kiek in!.Aktuell werden von der Volkshochschule Teilnehmende und Dozenten mit Hochdruck darüber informiert, wann und unter welchen Bedingungen einzelne Kurse wieder stattfinden können und welche Kurse aufgrund der aktuellen Vorgaben nicht mehr oder noch nicht starten können. „Darin besteht momentan die große Herausforderung an der Volkshochschule, allen Teilnehmenden und Dozenten die entsprechenden Informationen zukommen zu lassen, wie es mit seinem Kurs nun weitergeht und ggf. kreativ und spontan auf besondere Situation zu reagieren, auch wenn ein Teil des Kursangebotes auch weiterhin nicht realisiert werden kann. So werden bis auf weiteres auch keine Wasserkurse im Schwimmbecken oder das gemeinsam Singen aufgrund der Auflagen stattfinden können “ berichtet Frau Steiner weiter.VHS Neumünster