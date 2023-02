Der einzigartige Comedy-Marathon feiert 2023 15jähriges Jubiläum und findet überaus erfolgreich in mittlerweile ca. 50 deutschen Städten (u.a. in Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Karlsruhe) statt. Das Veranstaltungsformat bietet über 200 Künstler*innen regelmäßig eine Bühne und sorgt durch die Rotation der Künstler*innen durch die verschiedenen Lokalitäten der Stadt auch für eine Belebung der Innenstädte.In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und eben der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.Die Komische Nacht bietet einen bemerkenswerten Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend bis zu 5 Comedians jeweils ca. 20 Minuten auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre.Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort in den beteiligten Lokalen, sofern nicht bereits als ausverkauft deklariert und im Internet unter www.komische-nacht.de . Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr.Die Künstler*innen für die 5. Komische Nacht Neumünster treten in folgenden Spielorten auf: Bistrorant im Tierpark, Holstenhallen Congress Center, Käthe-Ring, Kiek in! Mittendrin, Restaurant & Café Pagoni.BORA„Liebevolle Attitüde“ beschreibt eigentlich alles, wofür BORA steht. Ich bin Bora, bin als Comedian echt passabel und ich kann „Ich war noch niemals in New York“ komplett auswendig singen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen.Hans ThalhammerHans Thalhammer, Münchner durch und durch, hat sich vor einigen Jahren entschieden ins Comedy-Mekka Berlin zu ziehen, um ein noch besserer Comedian zu werden, als er eh schon ist. Seitdem geht es steil bergauf.Johannes FloehrJohannes Floehr ist zwei Meter groß und von Beruf Satiriker, Slam-Poet, Autor und Twitter-König. „Also mir gefällt das Programm richtig gut“, lässt sich der Krefelder zitieren, „aber ich habe es ja auch leicht, schließlich bin ich genau mein Humor.“Laura BrümmerLaura Brümmer: Oscarmoderatorin, Broadwaystar und eine Ikone. All das ist sie nicht! Die Kölnerin ist ausgebildete Musicaldarstellerin und steht schon von klein auf gern auf der Bühne. Die Leidenschaft wurde zum Beruf.Onkel HankeOnkel Hanke ist der deutlich dickere Teil von Reis Against The Spülmachine, der Massenvernichtungswaffe unter den Liedermacher Duos, was sich dem Coverett verschrieben hat und Welthits der Musikgeschichte mit Texten über gesunde Ernährung parodiert.5. Komische Nacht NeumünsterDer Comedy-MarathonMittwoch, den 26.04.2023Bistrorant im Tierpark, Holstenhallen Congress Center, Käthe-Ring Ausverkauft, Kiek in! Mittendrin, Restaurant & Café Pagoni AusverkauftBeginn: 19:30 Uhr / Einlass: je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr