Ob galanter Jazz, heiterer Swing oder bewegender Soul – sie überrascht mit neuen starken Songs, die sie sich auf ihre ganz wunderbare Art zu eigen macht. Mit kraftvoller und enorm vielseitiger Stimme führt Gitte Haenning ihr Publikum dabei durch ihr temperamentvolles, musikalisches Leben.Und ihre großartige Band garantiert die perfekte Begleitung für diese zauberhafte Reise quer durch ihre Lieblingshits an einem wirklich beschwingten Abend. Wem Gittes Programme in ihrer Vielfalt gefallen haben, wird die ungezähmte Musiklegende mit ihrem Programm 2021 lieben.Piano: Sebastian WeißGitarre: Benedikt ReidenbachSchlagzeug: Thomas AlkierBass: Björn Werra/Oliver PotratzGitte Hænning Lebens- und Musikgeschichte ist auch ohne erfundene Storieswild, verrückt und bewegend genug. Hier ist eine Legende und Botschafterin für die Verbindung zwischen Musik, Mensch und Kulturen, hier ist Gitte Hænning:Seit sie 1963 mit „Ich will ´nen Cowboy als Mann“ ihren ersten großen Hit landete, ist Gitte Haennings Musik in den deutschen Schlagercharts durchgehend präsent.Auch viele weitere Lieder, wie „Ich will alles“ und „Freu dich bloß nicht zu früh“, haben einschlagenden Erfolg.Auf ihren Konzerten wird die gebürtige Dänin als deutsche Schlagerikone von ihren Fans gefeiert und singt vor ausverkauften Hallen.Inzwischen widmet sich Gitte Haenning jedoch nicht mehr nur dem Schlager, sondern hat ihr Repertoire auf die Bereiche Blues, Jazz, Musical und dänische Volkslieder ausgeweitet. Millionen verkaufter Platten und diverse Auszeichnungen, darunter die goldene Stimmgabel drei Jahre in Folge, zeugen vom immensen Erfolg der Sängerin.Zusammen mit ihrer großartigen Band garantiert Haenning mit ihrem Programm einen Abend perfekter Unterhaltung. Ihre Zuschauer werden eingeladen, sich mit ihr auf eine Reise durch die verschiedenen Genres ihrer langjährigen Karriere zu begeben und ihre größten Hits zu feiern. Sichern Sie sich schnellstmöglich ein Ticket für dieses musikalische Highlight!Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter spassimnorden.de oder der Tickethotline 01806-842538* zu erwerben.