Mit Leichtigkeit und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im SchattenreichDas hochkarätige Ensemble von SHADOW THEATRE DELIGHT ist auf den Bühnen der Welt zu Haus. In Frankreich, Portugal, China, Kuwait und Katar, um nur einige zu nennen, begeistern die Ukrainer mit ihrer spannenden, mitreißenden Show. Dabei schaffen sie es, echte Emotionen zu erzeugen und den Zuschauer in eine fantastische Schattenwelt zu entführen.SHADOW THEATRE DELIGHT ist ein perfekt aufeinander eingespieltes Team mit professioneller Tanz- und Akrobatikausbildung, das seine Performance durch neue Ideen und frische Konzepte ständig weiterentwickelt.Weltweit einzigartig ist die Verbindung von klassischem Schattentanztheater mit 3D-Effekten. Durch die Verwendung von holografischen Projektionen entsteht ein atemberaubendes Erlebnis. Schatten, Licht und Hologramme verschmelzen zu einer perfekten Illusion.Amazing Shadows28.01.2023 um 20 UhrTheater in der Stadthalle, NeumünsterInformationen zum Ticketkauf:Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 und www.amazingshadows.de Ermäßigungen: Kinder von 7-12 Jahren erhalten 10,00 € Ermäßigung je Ticket.Gruppen ab zehn Personen erhalten 5,00 € Ermäßigung je Ticket.Freier Eintritt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis@ Melanie Hansen