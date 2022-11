Außerdem sieht man manchmal einen Familienvater, der Dinkelkekse im Rossmann kauft, während vor dem Geschäft eine Frau auf dem Einrad „Gedichte für den Hausgebrauch“ anbietet - aber alle am Kotti wissen: Der Typ mit den Dinkelkeksen, der ist hier der Freak.Am 20.11.2022 tritt Till Reiners mit dem Programm "Flamingos am Kotti" im Theater in der Stadthalle Neumünster in Neumünster auf. Karten für diese Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.mitunskannmanreden.de . Beginn ist um 20:00 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 19:00 Uhr.