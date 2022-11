Dan Haynes und Pete Richards, die zusammen als „Bookends“ bekannt wurden, sind bereits seit ihrer Gründung im Jahre 2011 die beiden „Frontmen“ der Show. Neben Stationen im Londoner West End touren sie seitdem ausgiebig durch Großbritannien, Europa, die Vereinigten Staaten und Australien. Beim legendären Edinburgh Festival Fringe wurden „Bookends“ seit 2014 bereits mehrfach als "eine der besten Gesangsgruppen, die heute on tour sind” ausgezeichnet. "Eine der größten Tribute-Shows der Welt" urteilt auch Stuart Cameron von der BBC in London.Mit allen großen Hits wie „The Sound Of Silence“, „Mrs Robinson“, „The Boxer“ oder das legendäre „Bridge Over Troubled Water“ präsentiert sich dieses Event nun auch im deutschsprachigen Raum. Reset Production als Veranstalter konnte „Bookends“ für einige wenige Termine in Deutschland gewinnen.Informationen zum Ticketkauf:Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 und www.resetproduction.de/shows/simon-garfunkel-through-the-years/ Ermäßigungen:Kinder von 7-12 Jahren erhalten 10,00 € Ermäßigung je Ticket.Gruppen ab zehn Personen erhalten 5,00 € Ermäßigung je Ticket.Freier Eintritt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis©Jennifer McCord (PooleLightHouse)