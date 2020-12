Dies sind die nächsten Vorverkaufstermine:Ab 15. Januar 2021 sind Karten für Veranstaltungen des Kulturbüros im Februar zu erwerben.Ab 15. Februar 2021 gehen Veranstaltungen des Kulturbüros im März in den Vorverkauf.Ab 15. März 2021 stehen Veranstaltungen des Kulturbüros im April und Mai im Vorverkauf.Mit der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 29. November 2020, ist nun auch klar, dass dasr Theater weiterhin bis zum 20. Dezember 2020 geschlossen bleiben muss. Sollten Sie Karten für Veranstaltungen des Theaters im November und Dezember 2020 erworben haben, können Sie sich diese vom Kulturbüro erstatten lassen (Ausführliche Informationen unter: www.neumuenster.de/kultur ). Das Kulturbüro am Kleinflecken 26 in Neumünster bleibt weiterhin montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und dienstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Sie erreichen den Kartenservice telefonisch unter der Telefonnummer 04321 – 942 3316.Senden Sie für eine Rückerstattung Ihre Eintrittskarte mit Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Kontoverbindung an das Kulturbüro der Stadt Neumünster, Kleinflecken 26, 24534 Neumünster. Alternativ können Sie Ihre Eintrittskarte abfotografieren und diese als Fotodatei per E-Mail mit der Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Kontoverbindung an kulturbuero@neumuenster.de senden. Die Rückgabefrist endet am 30. Juni 2021.Bitte beachten Sie: Im Kulturbüro werden nur Karten für Veranstaltungen des Kulturbüros erstattet. Für die Rückgabe von Eintrittskarten für alle anderen Veranstaltungen, die im Theater in der Stadthalle ausfallen, wenden Sie sich bitte an die Vorverkaufsstelle, bei der diese erworben wurden.