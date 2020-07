Marlene Jaschke Hier bin ich Mensch jetzt am 27. März 21

Neumünster | Theater in der Stadthalle

Wie sich jetzt herausstellt, war das zu optimistisch gedacht, denn die Beschränkungen in Sachen Corona sind Ursache dafür, dass der Termin erneut verschoben werden muss.Der Literaturkreis von Marlene Jaschke hat Großes vor und wagt sich an Goethes „Faust“ heran – eine echte Herausforderung. Welche Rolle die Leiterin, Frau Kohlmetz, für Marlene vorgesehen hat ist noch nicht raus. Deswegen lernt Marlene vorsorglich alle infrage kommenden Texte auswendig. In ihrer unverwechselbaren Art präsentiert die Komikerin Jutta Wübbe alias Marlene Jaschke ihr neues Programm, „Hier bin ich Mensch...“ Begleitet wird sie von dem Orgelspieler der St. Trinitatisgemeinde Herrn Griepenstroh. Bereits gekaufte Karten behalten für diesen Termin Ihre Gültigkeit.©Konzertbüro Emmert GmbH