Linedance wird in Reihen ohne feste/n Tanzpartner/in getanzt. Zu verschiedenen Musikstilen werden Choreografien mit wiederkehrenden Elementen eingeübt.Neben wetterfester Kleidung, bequemen Schuhen und einem Getränk, sollte v.a. Spaß an der Bewegung zur Musik und gute Laune mitgebracht werden.Es kann dreimal probegetanzt werden, der Einstieg ist jederzeit möglich und jede Altersklasse ist willkommen.Getroffen wird sich freitags um 18 Uhr auf dem Parkplatz des PSV Neumünster e.V. Anmeldung und weitere Infos gibt es telefonisch beim 1. Vorsitzenden Marcel Harder unter 04321-8527082, per Mail an 1.vorsitzender@tc-rot-gold-casino-nms.de oder auf unserer Website www.tc-rot-gold-casino-nms.de