Die Saison beginnt fulminant am Samstag, den 22. Oktober 2022 mit Timo Wopp und seinem Programm „ULTIMO – Die Jubiläumstour“. Mit seinen Shows stand er bereits in verschiedenen Fernsehshows, u.a. ZDF heute-show, Die Anstalt, 3Sat Zeltfestival, Pufpaffs Happy Hour, ARD Satiregipfel und dem Quatsch Comedy Club vor der Kamera. Wopp ist genial, was sich nicht nur in zahlreichen Comedypreisen und Auszeichnungen widerspiegelt, sondern auch in seiner bös-charmanten Art. „ULTIMO“ ist nicht nur eine auf die Bühne gebrachte Work-Hard-Play-Hard-Show, sondern auch ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen Programme. Ach ja, was in die Luft geworfen wird auch.Am 26. November 2022 und 27. Januar 2023 kommt der Neumünsteraner Poetry Slam, das „statt-Gespräch“, zurück. Die Schlacht der Poeten läuft seit vielen Jahren regelmäßig im statt-Theater und auch dieses Mal kann sich das Publikum auf viele neue Texte der Slammer freuen.Mit Andrea Bongers setzt die Crew auf ein Highlight in der Vorweihnachtszeit, das traditionell gerne von Firmen und Freundeskreisen als Weihnachtsfeier gebucht wird. Die Hamburger „Powerfrau aus dem Hamsterrad“ ist bekannt für ihre Auftritte auf Kampnagel und im Schmidts Tivoli. Als virtuose Puppenspielerin hat sie ihre eigene Reflexions-Reisegruppe gleich mit dabei. Und damit ist sie als Frau in Deutschland einzigartig. Auf ihre Show am Samstag, den 3. Dezember 2022 hat sie auf jeden Fall „Bock drauf“.Und es geht exzellent weiter: Am Freitag, 17. Februar 2023 mit dem bekennenden Dänemark-Fan und Fashionexperten Benni Stark, der in den vergangenen Jahren wie eine Rakete „Stark am Limit“ in den Comedyhimmel gestartet ist. Ebenso zugesagt hat wieder einmal unser Towerbrenner, der Kölner Chlorexperte und Bademeister Rudi Schaluppke, der zum wiederholten Mal am 3. März 2023 das Theater mit seinen „Chlorreichen Tagen“ zur vollkommen irren Badeanstalt umfunktioniert.Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr und sind ab sofort unter www.statttheater.de/tickets oder im Kaufhaus, Kleinflecken 31, 24534 Neumünster, Tel. 04321 / 5 55 97 92, erhältlich. Weitere Tickets stehen an der Abendkasse zur Verfügung. Um Ansammlungen zu vermeiden, wird der Einlass in den Theatersaal früher als gewohnt stattfinden. Das gesamte Programm und weitere Hinweise sind unter www.statttheater.de oder www.facebook.de/statttheater einzusehen.Timo Wopp ©Enrico Meyer