Das vierwöchige Aufenthaltsstipendium sieht vor, dass sich ein Nachwuchs- und ein etablierter Künstler über den gesamten Zeitraum hinweg die Atelier- und Wohnräume teilen und ihnen somit einen engen Austausch ermöglichen. Die Künstler*innen sind in der Zeit anwesend und gewähren den Besuchern Einblick in ihren Schaffensprozess. Am Ende des Aufenthalts gibt es eine Präsentation der entstandenen Arbeiten.Aus 46 internationalen Bewerber*innen mit dem Schwerpunkt Keramik entschied sich die Jury für die Künstler*innen Dineke Oosting aus den Niederlanden, Frank Jimin Hopp aus Deutschland, Hanna Miadzvedzeva aus Weißrussland, Marie Salcedo Horn aus Deutschland, Marie-Josée Comello aus den Niederlanden, Semachai Chanakarn aus Thailand, Simcha Even Chen aus Israel. Des weiteren werden Rafi Münz aus Israel, Srinia Chouwdhury aus Indien und Estafania Valls Urquijo aus Guatemala, die bereits für das Jahr 2020 ausgewählt wurden, kommen.Das erste Tandem, bestehend aus Hanna Miadzvedzeva und Srinia Chouwdhury, wird im April im Künstlerhaus residieren.