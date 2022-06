19:00 – 20:00 Uhr Anmeldungen für die Fahrradrallye | FF Tungendorf – Stadt15:00 – 17:00 Uhr „Jahrmarkt“ | Rund um das Volkshaus, Hürsland 2Kinderaktionsprogramm der KiTa Volkshaus mit Kaffee und Kuchen14:00 - 23:00 Uhr 40. Tag der Feuerwehr Tungendorf - Dorfab 14:00 Uhr Start der Fahrradrallye Feuerwehrhaus am Tasdorfer Weg Startgeld: 12,- € pro Vierergruppe Anmeldung: Donnerstag, den 16.06.22 von 19:00 – 20.00 Uhr oder am Samstag, den 18.06.22 ab 14:00 Uhr am FeuerwehrhausKaffee und KuchenAb 18:00 Uhr Bekanntgabe der Gewinner Ausklang auf dem Dorfplatz mit Lagerfeuer und Essen vom Grill14:30 – 16:00 Uhr Gallier - Dreikampf für alle Kinder von 5 – 11 JahrenSportplatz/ Turnhalle der Pestalozzi Schule19:00 – 21:00 Uhr Serenaden Konzert des SVT Blasorchesters hinter dem Volkshaus, Hürsland 2 | Für das leibliche Wohl ist gesorgt!15:30 – 17:30 Uhr KidsPlanet – Schnuppernachmittag der Andreas- und Lutherkirche für alle Kinder von der 1. – 6. Klasse in der Lutherkirche mit Elterncafe im Gemeindesaal19:00 - 22:00 Uhr 17 Jahre “Jazz im und am Glashaus“ Gärtnerei Lassen, Kieler Str. 406mit der Happy Schwale - Jazzband | Reinerlös zu Gunsten der Kindertagesstätten in TungendorfAb 19:00 Uhr Kirche für Tungendorf – Aktion Vater – Kind Übernachtung im Zelt für alle Kinder im KiTa Alter und ihre Väter | Außengelände Andreas - KiTaInfo: J. Hacker: 04321 265002 | M. Braun: 0176 44463299Ab 20:00 Uhr Förderkreis Tungendorf präsentiert Steve Baker & the LiveWiresVolkshaus Tungendorf, Hürsland 2Eintritt 16 € VVK, Abendkasse 18 € | VVK: Bücherei Trio Tel. 42392 oder MGH Tel. 265304510:00 - 15:00 Uhr SVT Neumünster Internationaler Yogatag, Süderdorfkamp 22Yoga-Stunden mit unterschiedlichen Yoga – Stilrichtungen in Zusammenarbeit mit dem TSV Gadeland | Weitere Informationen unter: www.svt-neumuenster.de oder Tel. 04321 30000Anmeldung erforderlich:Info@svt-neumuenster.de oder tsv-gadeland@t-online.deKosten: ca. 5 € pro Stunde13:00 – 16:00 Uhr Schul- und Spielfest der Rudolf-Tonner- SchuleWettkämpfe und Spiele für Kinder mit Elterncafe, Grillen und Tombola. Ein Fest für Groß und KleinAb 19:00 Uhr Konzert des Lutherchores: Gospel and more – Lieblingslieder - Lutherkirche08:00 - 15:00 Uhr Flohmarkt auf dem Schulhof und zwischen Pavillon 3 + 4 der Pestalozzischule. Keine gewerblichen Stände!! Aufbau bis 07:00 Uhr11:00 - 16:00 Uhr Tag der Feuerwehr Tungendorf-Stadt rund um das Feuerwehrhaus, Am Kamp 3 | Spiel und Spaß für die Kleinen auf der Spielmeile, es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Eine Springburg für die Kinder zum Austoben | Fleisch und Wurstspezialitäten vom Grill | Hausgemachter Kaffee und Kuchen | Fahrzeuge des Katastrophenschutzes mit Feldkücheab 14:30 Uhr Bekanntgabe der Gewinner der KinderspieleSchauen Sie hier gern vorbei und feuernSie die Sportler ordentlich an.Aufgrund der geringen Anzahl von Parkplätzen bei den Veranstaltungen,werden Besucher gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen oder denBesuch mit Fahrrad oder zu Fuß vorzunehmen.Hinweis:Es gelten die zu dem Zeitpunkt der Veranstaltungen aktuell geltenden CoronaSchutzmaßnahmen. Der Veranstalter ist für die Einhaltung der Maßnahmenverantwortlich.