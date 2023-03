In Neumünster beginnt das Programm um 18 Uhr mit folgenden Angebote: eine Rallye mit Suchaufgaben quer durch drei Publikumsetagen, Barmusik mit dem renommierten Kreuzfahrt-Pianisten Rolf Thomsen, eine Krimilesung von Jochen Bender aus seinem Roman „Tod am Schwedenkai“, eine Fotobox für Selbstporträts mit Lieblings- und Lebensbüchern, leckeres Finger-Food und Getränke, natürlich bleiben auch die Infoplätze und die Medienausleihe im Normalbetrieb. Indem die Stadtbücherei so ihre gastlichen Seiten herausstreicht, soll an diesem Abend vor allem die zwanglose Kommunikation der Gäste untereinander eine Hauptrolle spielen. Für die Teilnahme wird kein Eintritt erhoben, beinahe alle Angebote sind kostenfrei zugänglich.Durchgeführt wird die „Nacht der Bibliotheken“ in Schleswig-Holstein mit freundlicher Unterstützung der Bibliotheken Nordrhein-Westfalen. Seit 2005 organisiert der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V. (vbnw) alle zwei Jahre die „Nacht der Bibliotheken“. In NRW beteiligen sich rund 180 Einrichtungen. Unterstützt wird die Nacht der Bibliotheken in Schleswig-Holstein von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Bundesweiter Partner ist die Leselern-Plattform onilo.de .