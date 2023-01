Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 40 Euro Aufwandsentschädigung.Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bereits im Rahmen der letzten Wahlen diese ehrenamtliche Tätigkeit dankenswerterweise ausgeübt haben, werden nicht automatisch berücksichtigt. Bitte melden sich erneut bei der Stadt Neumünster.Interessentinnen und Interessenten können sich gern per E-Mail unter wahlhelfer@neumuenster.de an die Stadt Neumünster wenden. Bitte geben Sie immer folgenden Daten an:NameAnschriftGeburtsdatumTelefonnummerStadtteil oder Wahlbezirk, an dem Sie eingesetzt werden möchtenTelefonisch können Sie sich unter den folgenden Rufnummern bei der Stadt Neumünster melden: 942-2115, 942-2383, 942-2483, 942-2305.