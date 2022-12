Dies betrifft auch den Recyclinghof in der Niebüller Straße. Am 31. Dezember 2022 haben alle Sammelplätze geschlossen mit Ausnahme des Sammelplatzes in der Niebüller Straße. Der Recyclinghof im Technischen Betriebszentrum in der Niebüller Straße hat Silvester von 8:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.