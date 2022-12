Die City-Streife, die von der Firma Sicherheit Nord gestellt wird, soll in den kommenden drei Wochen jeweils von donnerstags bis sonnabends im Innenstadtbereich eingesetzt werden. Restaurantbesitzer und Gastronomen können die City-Streife ordern, wenn sich ihre Gäste unsicher fühlen und diese zum Schutz auf dem Heimweg bis zum Taxi oder eigenen Pkw begleiten. Zudem ist die Citystreife Ansprechpartner im Rahmen der Hilfeleistung für die Bürgerinnen und Bürger in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Neumünster. Die Mitarbeiter sind auch Ansprechpartner für Fahrplanauskünfte des Öffentlichen Personennahverkehrs und unterstützen die Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei. „Mit einer Kooperation „Hand in Hand“ soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Stadt gestärkt werden“, so Oberbürgermeister Tobias Bergmann abschließend.