Das Team des Dock.24 lädt zum Gruselspaß am 28. und 29. Oktober 2022 (Freitag und Samstag) in die Memellandstraße 17 ein.Alle Gäste ab 6 Jahren sind herzlich willkommen, alleine oder mit Familie oder Freunden vorbeizukommen. Diese sollten natürlich möglichst schon verkleidet sein.Durch liebevolle Dekoration und Beleuchtung kann hier bei stimmungsvoller Atmosphäre in der Zeit von 18:00 bis ca. 21:00 Uhr (Achtung, der Einlass endet um 20:00 Uhr) ein schauererregender Abend verbracht werden.Neumünstrum hat sich in eine Geisterstadt verwandelt. Im Rathaus hat sich eine geheimnisvolle Tür geöffnet, die in ein verwunschenes Labyrinth führt. Das Neumünstrum-Radio wurde an ein Labor vermietet, welches zu Führungen einlädt und auch ansonsten gibt es viele andere Dinge zu entdecken.Nachdem im vergangenen Jahr über 450 Besucher/-innen den Gruselspaß besuchten, haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen. „Passt auf eure Finger auf, wenn ihr da hineinwollt!“, erklärt Karsten Kubinski (36/Mitarbeiter Dock.24) und verschraubt weiter die Rollenbahn. Das neue Highlight 2022 wird der Gang durch die flachen Gänge sein.Nicht nur Spinnen haben bereits ihre Netze geflochten, auch das Kino wird zum Ort des lustigen (Er-)Schauerns. Dort läuft der selbstgedrehte Horrorfilm „Alles nur in deinem Kopf“.Auf dem Neumünstrum-Gelände entsteht also eine schaurig-schöne Grusellandschaft, welche für Groß und Klein geeignet ist. Es empfiehlt sich, mit den "Lütten" bereits am Anfang zu kommen. Diese können auch unter 6 sein, wenn ihre Eltern oder starke Geschwister dabei sind.