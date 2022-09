Carlzon, professioneller DJ aus der Clubszene und Musikproduzent, gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik und deren praktischen Einsatz. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Maschine MK3, AKAI MPC, Presonos Atom und verschiedene DJ-Controller. Es werden Beats und Loops erstellt und gezeigt, wie man diese in Studio FL oder Logic Pro zu einem Track arrangieren könnt. Die Möglichkeiten mit digitaler Technik zu musizieren sind endlos. In dem Workshop wird der Einstieg gezeigt.Der Workshop findet vom 11. bis 14. Oktober 2022 jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die Kosten betragen 40 Euro.Der Workshop ist zu Gast in den Räumen der Rockpop-Music School Neumünster. Vorerfahrungen im Bereich digitale Musik sind nicht erforderlich, der Workshop richtet sich aber auch an Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Vorkenntnissen.Anmeldungen sind online möglich unterhttps://neumuenster.feripro.de/admin/programm/47/veranstaltungen/28Der Workshop ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadt Neumünster - Offene Kinder- und Jugendarbeit - und der Rock-Pop-Music School Neumünster.Weitere Informationen zum Workshop gibt es unter der Rufnummer942 2144.