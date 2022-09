Alle Figuren kennen sich seit über dreißig Jahren, damals nämlich retteten die fünf Gäste Torberg in einer dramatischen Situation das Leben. Im Auftrag des abwesenden Torberg werden die Sommergäste von der geheimnisvollen Anja betreut, die heimlich mit ihm per E-Mail über das Gebaren der Gäste korrespondiert. Als aber Torberg auch nach vier Tagen noch nicht im Ferienhaus erscheint, beginnen die fünf Sommerfrischler mit Mutmaßungen über die mysteriösen Absichten ihres Gönners, erste Spannungen entstehen in der Gruppe.Thommie Bayer (geboren 1953) studierte Freie Malerei an der Stuttgarter Akademie. Nebenher begann er, zum Lebensunterhalt als Liedermacher und Musiker mit professionellen Bands aufzutreten. Mit Stücken wie „Alles geregelt“ schaffte er es sogar in die ZDF-Hitparade. Nach einer Lebenskrise begann dann ab dem Jahr 1985 Bayers Karriere als Schriftsteller mit dem Roman „Eine Überdosis Liebe“.Darüber hinaus schrieb er Drehbücher für Fernsehfilme, darunter die Krimireihe „Tatort“. Nach mittlerweile 19 Romanen und über 900.000 verkauften Buchexemplaren zählt Bayer heute zu den erfolgreichsten Gegenwartsautoren hierzulande. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.©Peter von Felbert