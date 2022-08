Zudem brauchen wir dringend Personal in den Kindertagesstätten“, formulierte Carsten Hillgruber.Der Fachdienst „Frühkindliche Bildung“ bietet in Kooperation mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Neumünster in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet insgesamt neun Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher – PiA an.Träger der Ausbildung ist die Fachschule für Sozialpädagogik an der Elly-Heuss-Knapp-Schule. Die Ausbildung wird in Vollzeit absolviert und dauert drei Jahre. Die praktischen Anteile der Ausbildung werden in den städtischen Kindertagesstätten absolviert. In diese Ausbildung starteten am 15. August 2022 die Auszubildenden: Jana Bannach, Saskia Gerber, Alisha Michelle Gnasnick, Yvonne Gosewisch, Finja Herbst, Maximilian Hexel, Antonia Jendritzka, Pia Martens und Doreen Wildfeuer.Des Weiteren bietet die Stadt Neumünster jährlich Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in den Kindertagesstätten und der Fröbelschule sowie einen Platz für ein FSJ in Politik sowie im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung im Kinder- und Jugendbüro an. Der Freiwilligendienst bietet die Möglichkeit, soziale Arbeitsfelder kennen zu lernen und sich zu engagieren, Klarheit über einen angestrebten Berufswunsch zu erlangen oder die Wartezeit bis zur Ausbildung oder zum Studium sinnvoll zu nutzen.Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen ihren Freiwilligendienst bei der Stadt Neumünster auf: Freya-Sophie Minnie, Malcom Szudra, Jasmin Brodersen, Vito Guder, Tugce Ugur, Jannis Keller, Emely Denz, Lilly Charlotta Bräuer und Celina Sophie Jannsen.Der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber begrüßte gemeinsam mit Meike Behrens-Faßbender, Bärbel Schmidt-Holländer und Kristin Buchmeier vom Fachdienst Frühkindliche Bildung, Manuela Merz vom Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal sowie Britta Stoffer vom Personalrat die neuen Auszubildenden und Freiwilligendienstleistende im Ratssaal.