1.074 Teilnehmende haben sich auf der STADTRADELN-Internetseite angemeldet und 179.277 Kilometer eingetragen, die sie während des dreiwöchigen Aktionszeitraums mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Der Ausstoß von 28 Tonnen CO² konnte auf diese Weise vermieden werden.Damit wurde das bisherige Rekordergebnis aus 2020 überboten. Daraus wird deutlich, dass auch im sechsten Jahr STADTRADELN nichts von seiner Attraktivität verloren hat.Zwar haben dieses Jahr die Schülerinnen und Schüler mit rund 30.000 gefahrenen Rad-Kilometern nicht ganz so aktiv am Sonderpreis für Schulen teilgenommen wie in den Vorjahren. Trotzdem war die Schullandschaft mit 437 Schülerinnen und Schülern in 23 Teams aus 8 Schulen wieder sehr gut vertreten. Fast schon traditionsgemäß war die Holstenschule mit neun Teams am Stärksten von allen Schulen vertreten, gefolgt von der Klaus-Groth-Schule mit sechs Teams und der Grundschule Gadeland mit drei Teams. Die Elly-Heuss-Knapp-Schule, Freie Waldorfschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Gesamtschule Faldera und Hans-Böckler-Schule waren mit jeweils einem Team angetreten.Mit dem von der Sparkasse Südholstein ausgelobten Schulwettbewerb gab es auch wieder einen großen Anreiz zur Teilnahme. Hier bleibt es aber zunächst bis auf Weiteres spannend, da die Auswertung noch läuft. Die Gewinner werden Ende Juni kurz vor den Sommerferien verkündet.In diesem Jahr haben 81 Teams am STADTRADELN teilgenommen. Die größten Teams (ohne die Schulen) waren die Neumag-Radler mit 67 Teilnehmenden, die FEK-Radler (53) und das Offene Team Neumünster (48). Die meisten Kilometer fuhren das Team Rapido mit 18.699 Kilometern gefolgt von den Neumag-Radlern mit 15.771 Kilometern und dem ADFC Neumünster mit 13.548 Kilometern. Die radaktivsten Teilnehmenden hatten die Teams Rapido und Flotte SuPe-dilacer mit jeweils 584 Kilometern je Teilnehmenden, knapp dahinter das Team Ruck & Ruck mit 538 Kilometer je Teilnehmenden.Beim STADTRADELN ist aber vor allem das Mitmachen entscheidend und hier lohnt sich jeder einzelne Kilometer der mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto gefahren wird, um damit zu einer besseren Umwelt- und Lebensqualität in Neumünster beizutragen.Und daher wird auch nächstes Jahr STADTRADELN wieder in Neumünster stattfinden und kann schon mal für den Mai 2023 vorgemerkt werden. Foto: Stadtradeln Klimabündnis