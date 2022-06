Am Donnerstag, 21. Juli 2022, von 10 bis 18 Uhr sind alle fahrradbegeisterten Jugendlichen zwischen 12 bis 15 Jahren eingeladen, sich für die Tour über https://neumuenster.feripro.de anzumelden. Es wird eine Teilnehmergebühr von 15 Euro erhoben. Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2022. Es sind noch Plätze frei.Aus der Natur weiter zum nächsten Element: Die Freizeit Wassersportaction am Plöner See hat noch Plätze frei. Vom 09. bis 11. August 2022 geht es nach Bosau. Dort erwarten die Mitreisenden über Tag action- und abwechslungsreiche Sportarten auf dem Wasser wie Kanu fahren oder Stand-up-Paddling und am Abend Lagerfeuer gespickt mit tollen Spielen. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren mit dem Schwimmabzeichen Bronze. Es wird eine Teilnehmergebühr von 40 Euro erhoben. Anmeldungen bis zum 22. Juli 2022 und weitere Informationen sind über https://neumuenster.feripro.de möglich.Kinder zwischen 6 bis 12 Jahren können sich auf die Spielplatzaktion im Falderapark vom 25. Juli bis 05. August 2022 freuen. Dieses Jahr findet die Spielplatzaktion unter dem Motto „In zehn Tagen um die Welt“ statt. Gemeinsam bereisen die Kinder verschiedene Länder und lernen typische Bastel-, Spiel-, und Sportangebote kennen. Das Spielemobil wird wieder zu Besuch kommen und weitere besondere Gäste werden erwartet. Von montags bis freitags ist das Team des Projekthauses zwischen 14 bis 17 Uhr im Falderapark, Höhe Fußballfeld, anzutreffen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Einfach vorbeikommen und mitmachen.Für Fragen oder weitere Auskünfte ist das Projekthaus-Team unter der Telefonnummer 04321 942 3810 zu erreichen oder per E-Mail unter dasprojekthaus@neumuenster.de