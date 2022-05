Auch das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Stadtradeln ist wieder sehr groß. Schon jetzt haben sich 26 Schulteams von sieben Schulen angemeldet. Sie stellen sich dem freundschaftlichen Wettbewerb, denn die fahrradaktivste Klasse wird 300 Euro für ihre Klassenkasse gewinnen. Darüber hinaus werden unter den anderen Schulteams als Trostpreise 2 x 100 Euro verlost, so dass alle die Chance auf einen der von der Sparkasse Südholstein gesponserten Gewinne haben.Anmeldungen zum Stadtradeln sind unter www.stadtradeln.de/neumuenster weiterhin möglich.Für die nächsten Tage stehen im Stadtradeln-Programm (siehe stadtradeln.de/neumuenster) weitere Radtouren im Angebot. Insbesondere die Thementouren zur Fairtrade-Stadt am Sonnabend, zur Radverkehrsführung in der Innenstadt am Sonntag und zu den Stadterneuerungsgebieten am Montag bieten eine besondere Kombination aus Radtour und interessanten Informationen aus erster Hand. Die Teilnahme an den Radtouren ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.© Klimabündnis