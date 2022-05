Bislang besteht diese Möglichkeit ohne Termin jeweils mittwochs. Für diese Sonderaktion werden andere Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Information zurückgestellt, um der Ausgabe der Reisedokumente Priorität einzuräumen.Auf Grund der aktuellen Lieferdauer der Bundesdruckerei trifft dies auf alle Reisepässe zu, die bis zum 09.05.2022 im Bürgerbüro der Stadt Neumünster beantragt wurden und auf alle Ausweise die jetzt noch bis zum 03.06.2022 beantragt werden.Auch Personen, die bereits Ihre PIN/PUK für die elektronische Ausweisfunktion erhalten haben und Personen, die für Reisepässe eine Benachrichtigung zur Abholung per Email erhalten haben, können die fertigen Dokumente in diesem Zeitraum ohne Termin abholen.Mit Auslaufen der epidemischen Lage zum Ende letzten Jahres und der positiven Entwicklung der letzten Monate ist im Vergleich mit den Jahren 2020 und 2021 ein enormer Anstieg der Reisetätigkeiten in diesem Jahr zu beobachten.Um dem gestiegenen Bedarf an Reisedokumenten – speziell in Hinblick auf die Haupturlaubszeit im Sommer – Rechnung zu tragen, wurden bereits zusätzliche Maßnahmen durch das Bürgerbüro der Stadt Neumünster getroffen, um für diese Anliegen mehr Kapazitäten zu schaffen.Für die Ausgabe der Dokumente bedeutet dies, dass inzwischen deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger ihre Ausweise/ Reisepässe abholen müssen, nachdem diese von der Bundesdruckerei gedruckt wurden.Oberbürgermeister Tobias Bergmann und der Leiter des Bürgerbüros, Michael Chlosta (rechts), zeigen die frisch von der Bundesdruckerei eingetroffenen Reisedokumente.