Es sollen ein paar chillige Tage in den Osterferien unter anderem mit Handmasken und der Herstellung von Regenbogenbadesalz Im Bewegungsparcours steht auspowern auf dem Programm und mit Traumreisen und Mal- und Hörmeditationen Entspannung. Um Anmeldung bis zum 28. März 2022 wird gebeten.Wer lieber an der frischen Luft aktiv werden möchte, ist bei der „Spiel, Sport, Spaß- Aktion im Falderapark“ genau richtig. Vom 4. Bis 8. April 2022 ist das Projekthaus-Team von 14:00 bis 17:00 Uhr vor Ort anzutreffen. Das Angebot ist für Kinder ab acht Jahren und kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.In der zweiten Ferienwoche geht es abwechslungsreich weiter. Das Angebot „Papier trifft Kräuter“ für Kinder von sechs bis zwölf Jahren findet vom 11. Bis 14. April 2022 von jeweils 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt. In der Kreativwerkstatt können verschiedene Techniken der Farbherstellung aus Pflanzen und deren Verwendung, sowie Drucktechniken mit Milchtütenkarton und einer Gelatineplatte ausprobiert werden. Die Teilnahmegebühr beträgt ein Euro. Eine Anmeldung ist notwendig.Für die Zwölf- bis 18-jährigen geht es am Abend weiter. Von Montag bis Donnerstag 17:00 bis 19:30 Uhr finden verschiedene Themenabende im Projekthaus statt. Von Battleabend bis zum Grill&Chill oder Jeopardy-Quizabend ist vieles dabei.Anmeldungen sind telefonisch unter der Rufnummer 942 3810 immer montags bis freitags möglich.