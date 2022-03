„Small Kingdom“ ist ein außergewöhnliches Musikerlebnis mit den internationalen Stars Ron Spielman an der Gitarre und Tutu Puoane am Mikrofon sowie erstklassigen weiteren Musikern. Das Projekt fusioniert Klassik mit Improvisation und moderner Jazzharmonie, wobei die Stimmen von Ron Spielman, rockgegerbt und bluesgetränkt, und Tutu Puoane, jazzig-sanft und ausdrucksstark, ein ganz besonderes Konzerterlebnis erahnen lassen.Besetzung:Small Kingdom “South African Edition” featuring" Tutu Puoane"Tutu Puoane – vocals (South Africa)Ron Spielman – guitars & vocals (DE/US)Regis Molina – Saxophones (DE)(Cuba)Andreas Henze- Kontrabass (DE)Andy Winter – drums & percussion (Austria/US)Sonja Firker – violin (DE)Sebastian Peszko – Viola (ES)Lee Caspi – Cello (Israel)Karten für 15,99 Euro sind über freilichtbuehne-neumuenster.de unter „Veranstaltungen“ zu buchen. Das Konzert findet im Saal unter 3G-Bedingungen statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.Siehe: https:// www.eventbrite.de/e/small-kingdom-ein-auergewohnliches-singer-songw-tickets-293162897117 Die Südafrikanerin Tutu Puoane, die in Brüssel lebt, tritt als Sängerin am 08. April in Neumünster auf. Sie ist schon seit Jahren eine sehr bekannte und begehrte Künstlerin in vielen Ländern Europas.