Nachdem am Mittwochmorgen um 2:57 Uhr die ersten 56 Geflüchteten in der Notunterkunft in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld angekommen waren, konnten diese und zwei weitere selbstständig angekommene Ukrainer bereits bis Freitagmittag in Häusern und Wohnungen untergebracht werden.Unterdessen kamen am Sonnabend zwei weitere Busse an der Notunterkunft an, so dass bis zum Sonntag 101 Geflüchtete in der Sporthalle Schutz fanden.„Wir brauchen aber weiterhin Wohnungsangebote, um die geflüchteten Menschen zügig unterzubringen. Ich werde die Wohnungsbaugesellschaften in Neumünster zu einem Wohnungsgipfel einladen “, so Oberbürgermeister Tobias Bergmann. Auf der Homepage der Stadt können Interessierte zudem unter www.neumuenster.de/ukraine Unterkünfte anbieten.