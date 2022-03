Als Beispiele seien genannt „Mit Bewegung in den Tag“ und Boule-Spielen, Informationsveranstaltungen, z.B. zu den Themen Sicherheit im Internet und Brandschutzaufklärung, Lesungen, ein Filmnachmittag, ein Fahr-Fitness-Check für Autofahrer, ein Konzertabend, Kreatives Montags-Café und eine Führung von der Wolle zur Decke. Die Eröffnungsveranstaltung im Kiek In! am 13. März 2022 beginnt um 15.00 Uhr und ist ein Bunter Nachmittag mit dem Titel „Ein gemeinsamer Nachmittag mit Buntem aus den Stadtteilen“. Das B-Team der Latein-Formation des Tanzsportclubs Neumünster e.V. präsentiert seine Choreographie „Feel this moment“ zu bekannten Musikstücken aus aller Welt. Der Fokus liegt auf den lateinamerikanischen Tänzen. Das Einfelder Vokalquartett mit Maike Zimmermann am Klavier verbreitet „Frische Frühlingsfreude“. Christel Bendfeldt und Elke Burghard sind ehrenamtliche Vorleserinnen im Rahmen der Neumünsteraner Leselust (NeLe) und lesen Amüsantes und Unterhaltsames op Platt.Programmhefte für die Aktiv-Wochen sind im Seniorenbüro, Großflecken 71, und bei den Wohlfahrtsverbänden, im Kiek in! und in der Stadtbücherei erhältlich. Karten für die Veranstaltungen sind ab Montag, den 28. Februar2022 im Seniorenbüro und bei den weiteren im Programmheft angegebenen Ausgabestellen zu bekommen. Nähere Auskünfte zu den Aktiv-Wochen gibt es im Seniorenbüro unter der Telefonnummer 942-2452.