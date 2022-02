Als geeignet angesehen werden Personen mit juristischen und sozialen Berufen, die über besondere Kenntnisse in den Bereichen Sozialpädagogik, Psychologie sowie im Betreuungs-, Zivil- und Sozialrecht verfügen. Interessentinnen und Interessenten, die über die persönliche und fachliche Qualifikation verfügen und sich bewerben möchten, können ihre Unterlagen bei der Stadt Neumünster, Betreuungsbehörde, Plöner Straße 27, 24534 Neumünster bis zum 7. März 2022 einreichen. Für Rückfragen steht Regina Geuer als Ansprechpartnerin unter der Rufnummer 924 4591 oder per E-Mail an regina.geuer@neumuenster.de gern zur Verfügung.