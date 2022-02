„Wir überprüfen kontinuierlich unsere Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Da die Besucherfrequenz nicht so hoch wie in der Vorweihnachtszeit ist, können die Menschen die erforderlichen Abstände von mindestens 1,5 Meter einhalten. Insofern erscheint die Maskenpflicht nicht mehr als angemessene Maßnahme. Zudem zeigen die Bürgerinnen und Bürger eine hohe Disziplin“, formuliert Oberbürgermeister Tobias Bergmann.Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die Maskenpflicht weiterhin für Versammlungen mit mehr als 100 Personen gilt, bei denen die Abstände nicht eingehalten werden können.„Die Aufhebung der Maskenpflicht halte ich für vertretbar, sofern die Menschen die Abstände wirklich einhalten. Sollten die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, so empfehle ich weiterhin dringend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“, so die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth abschließend.