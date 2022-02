Direkt vor den Sitzungen der Stadtteilbeiräte wird dieses Angebot gemacht. Die dritte Bürgersprechstunde des OB findet vor der Stadtteilbeiratssitzung in Faldera statt, an der auch der Oberbürgermeister Tobias Bergmann teilnehmen wird.Diese Sprechstunde findet am Mittwoch, 9. Februar 2022, von 16:45 Uhr bis 18.15 Uhr in der Bücherei der Gemeinschaftsschule Faldera statt. Es ist zwecks Terminabsprache eine Voranmeldung unter der Rufnummer 942-2318 erforderlich. Die Veranstaltungen finden coronavirusbedingt unter der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) statt.© Stadt Neumünster